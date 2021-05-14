"Слуги народа" обсудят отставку Степанова 17 мая - Корниенко
Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник 17 мая намерена обсудить вопрос возможности отставки министра здравоохранения Максима Степанова.
Как передает RegioNews, об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в эфире "Украина 24".
Будет заседание фракции, кажется, в понедельник, и мы там все обсудим. У нас есть часть людей, которые горячо "за" увольнение, часть людей, которые не очень "за", и часть людей, которые горячо "против" Поэтому необходимо договориться", - сказал Корниенко.
Напомним, 7 мая Степанов прокомментировал вероятность своей отставки. Министр отметил, что должность - "это не пожизненно".
В этот же день Арахамия подтвердил, что "Слуги народа" рассмотрят отставку Степанова. Вопрос отставки министра поднимут на ближайшем заседании фракции "слуг".
28 апреля в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова. Ранее в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет.