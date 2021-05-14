"Слуги народа" обсудят отставку Степанова 17 мая - Корниенко

По его словам, единого мнения по этому вопросу в политсилы нет

По его словам, единого мнения по этому вопросу в политсилы нет

Фото: из открытых источников

Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник 17 мая намерена обсудить вопрос возможности отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

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