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"Слуги народа" обсудят отставку Степанова 17 мая - Корниенко
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14 мая 2021, 09:41 22

"Слуги народа" обсудят отставку Степанова 17 мая - Корниенко

14 мая 2021, 09:41 22
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По его словам, единого мнения по этому вопросу в политсилы нет
По его словам, единого мнения по этому вопросу в политсилы нет
Фото: из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник 17 мая намерена обсудить вопрос возможности отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает RegioNews, об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в эфире "Украина 24".

Будет заседание фракции, кажется, в понедельник, и мы там все обсудим. У нас есть часть людей, которые горячо "за" увольнение, часть людей, которые не очень "за", и часть людей, которые горячо "против" Поэтому необходимо договориться", - сказал Корниенко.

Напомним, 7 мая Степанов прокомментировал вероятность своей отставки. Министр отметил, что должность - "это не пожизненно".

В этот же день Арахамия подтвердил, что "Слуги народа" рассмотрят отставку Степанова. Вопрос отставки министра поднимут на ближайшем заседании фракции "слуг".

28 апреля в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова. Ранее в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет.

фракция депутаты заседание ВР Слуга народа Максим Степанов

 
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