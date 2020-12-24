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24 декабря 2020, 17:51 4

Зеленский обещает увеличить госзаказ для "Укроборонпрома"

24 декабря 2020, 17:51 4
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По его словам, потенциал для увеличения государственного оборонного заказа большой
По его словам, потенциал для увеличения государственного оборонного заказа большой
Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский заявил, что с новым главой "Укроборонпрома" Юрием Гусевым решен вопрос увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий концерна.

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Запорожской области, посещая казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра", которое входит в состав "Укроборонпрома", передает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Так, по словам Зеленского, "Искра" станет базовым предприятием холдинга "Радарные системы", что объединяет 15 государственных компаний отрасли после успешного реформирования ГК "Укроборонпром".

"Радарные системы" должны заммкнуть весь цикл производства систем радиолокации - от разработки до модернизации и утилизации. Это прекрасный завод. Он один из немногих на сегодня, у которого нет никаких долгов, прибыльный завод. Решено сегодня вопрос с нашим новым главой "Укроборонпрома" Юрием Гусевым увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома", - рассказал Зеленский.

По его словам, потенциал для увеличения государственного оборонного заказа большой.

В то же время гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев попросил президента определить как неотложный законопроект № 3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности".

"Он поддержан правительством и уже зарегистрирован в парламенте и дает возможность реализовать большую реформу оборонно-промышленного комплекса Украины", - сказал Гусев.

Ранее в "Укроборонпроме" назвали вероятные сроки его ликвидации.

Украина реформа президент Укроборонпром правительство
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