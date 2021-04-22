В "Укроборонпроме" объяснили, почему массово распродают оборонные предприятия
Переданные в Фонд государственного имущества 17 государственных оборонных предприятий фактически уже не являются предприятиями, это остатки имущества.
Об этом во время онлайн-конференции заявил председатель Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.
"Если говорить откровенно, то это предприятия, которые не просто не выполняют или не выполняли в течение последних лет заказы для сектора обороны и безопасности, это предприятия, которые фактически не являются предприятиями ОПК", - сказал он.
По его словам, он обратился в правоохранительные органы, чтобы они провели анализ по доведению этих предприятий до фактического банкротства.
"Фактически убиты предприятия, которыми нельзя назвать то, что мы передали в Фонд госимущества. Это не предприятия ОПК, это-остатки имущества растерзанного, разграбленного, которые могут стать объектами для инвестиций и создания новых промышленных или промышленных площадок", - сказал он.
Напомним, ранее Зеленский обещал увеличить госзаказ для "Укроборонпрома".