В "Укроборонпроме" объяснили, почему массово распродают оборонные предприятия

Сейчас 17 государственных оборонных предприятий фактически уже не являются предприятиями, это остатки имущества

Сейчас 17 государственных оборонных предприятий фактически уже не являются предприятиями, это остатки имущества

Фото из открытых источников

Переданные в Фонд государственного имущества 17 государственных оборонных предприятий фактически уже не являются предприятиями, это остатки имущества.

Об этом во время онлайн-конференции заявил председатель Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Если говорить откровенно, то это предприятия, которые не просто не выполняют или не выполняли в течение последних лет заказы для сектора обороны и безопасности, это предприятия, которые фактически не являются предприятиями ОПК", - сказал он.

По его словам, он обратился в правоохранительные органы, чтобы они провели анализ по доведению этих предприятий до фактического банкротства.

"Фактически убиты предприятия, которыми нельзя назвать то, что мы передали в Фонд госимущества. Это не предприятия ОПК, это-остатки имущества растерзанного, разграбленного, которые могут стать объектами для инвестиций и создания новых промышленных или промышленных площадок", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский обещал увеличить госзаказ для "Укроборонпрома".