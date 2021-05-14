На Закарпатье будут выявлять водителей, которые не уступают дорогу медикам

В области решили провести эксперимент, который поможет штрафовать нарушителей

В области решили провести эксперимент, который поможет штрафовать нарушителей

Фото: из открытых источников

На территории Закарпатской области в рамках эксперимента кареты "скорой" помощи будут сопровождать автомобили патрульной полиции. Правоохранители будут фиксировать водителей, которые не уступают дорогу медикам.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА, передает RegioNews.

По словам первого заместителя председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого, в области фиксируют случаи, когда карета "скорой" не может вовремя приехать на место ДТП или добраться к адресу в пределах города.

Водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам. Также фиксуются случаи блокирования проездов или парковки автомобилей в неположенных местах.

Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизнь. Поэтому мы будем контролировать эти вещи. В частности, в течение одной недели экспериментально с автомобилем скорой помощи будет ехать патрульное авто, таким образом, каждый нарушитель сразу будет зафиксирован", - заявил Белецкий.

В областной администрации не сообщили, когда именно на дорогах области будут проводить этот эксперимент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве микроавтобус протаранил машину "скорой помощи" и перевернулся на тротуаре