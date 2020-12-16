Председатель Ровнооблсовета Кондрачук заявил, что облсовет "не будет придатком областной администрации"

Тлеющий конфликт между ветвями власти на Ровенщине продолжается

Тлеющий конфликт между ветвями власти на Ровенщине продолжается

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ровно вечернее.

Вчера по требованию председателя Ровенского облсовета от "ЕС" Сергея Кондрачука перед депутатами отчитался председатель ОГА Виталий Коваль, которого поддерживает "Слуга народа". Депутаты не выразили недоверия председателю ОГА и приняли его отчет к сведению. Вместе с тем, на сессии первый заместитель председателя Ровенского облсовета Сергей Свисталюк официально заявил о давлении на депутатов со стороны Ровенской ОГА.

Председатель Ровенского облсовета Сергей Кондрачук прокомментировал, что областная рада "не будет придатком областной администрации". Депутаты готовы сотрудничать, но давления не потерпят.

Хочу поблагодарить за отчет Виталия Коваля. В этом не было ничего особенного. Так предусматривает закон, чтобы глава администрации отчитывался перед депутатами. Когда объявили, что было давление на депутатов, то Коваль это отрицал. Но скажу, что мне не очень сложно образовать несколько рабочих групп и проверить эту информацию. Если в будущем информация о давлении снова будет поступать, то мне не очень трудно найти основания и отстранить руководителя "Ровнооблводоканала" Андрея Карауша, который является председателем фракции "Слуги Народа". Конечно, это все условные вещи, которые можно воплотить за пол дня. Я не утверждаю, что такого сделано не будет. Но когда это будет сделано, то на это будут конкретные основания. Поэтому давить на депутатов областного совета недопустимо. Если такое будет, то будет конкретная реакция. Мы, как совет, будем сотрудничать с областной администрацией только в формате равных партнерских отношений. Ведь от этого зависит развитие Ровенщины, - сказал Кондрачук.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера председатель Ровенской ОГА отчитался перед депутатами по их требованию.