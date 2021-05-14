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14 мая 2021, 13:16 306

В Ужгороде под стенами Закарпатской ОГА подожгли машину

14 мая 2021, 13:16 306
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Фото: t.me/VGlagola
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Перед входом в здание Закарпатской ОГА сегодня подожгли автомобиль Hyundai на "евробляхах". На месте происшествия работают правоохранители.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

По информации журналиста, горел автомобиль Ивана Данацка, который называет себя представителем закарпатских русинов.

Как утверждает Глагола, мужчина сам поджег свой автомобиль на "евробляхах" прямо под входом в админздание". Однако владелец машины убеждает - "автомобиль загорелся от плохой энергетики".

На месте сейчас работают следователи полиции, которые выясняют детали инцидента.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция расследует обстоятельства стрельбы, в результате которой ранения получили два человека. Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги.

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