В Ужгороде под стенами Закарпатской ОГА подожгли машину

Пожар погасили охранники админздания

Пожар погасили охранники админздания

Фото: t.me/VGlagola

Перед входом в здание Закарпатской ОГА сегодня подожгли автомобиль Hyundai на "евробляхах". На месте происшествия работают правоохранители.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

По информации журналиста, горел автомобиль Ивана Данацка, который называет себя представителем закарпатских русинов.



Как утверждает Глагола, мужчина сам поджег свой автомобиль на "евробляхах" прямо под входом в админздание". Однако владелец машины убеждает - "автомобиль загорелся от плохой энергетики".

На месте сейчас работают следователи полиции, которые выясняют детали инцидента.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция расследует обстоятельства стрельбы, в результате которой ранения получили два человека. Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги.