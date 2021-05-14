Областные администрации или префектуры должны быть сохранены – Олег Синегубов

Он утверждает, что у глав ОГА или префектов должны быть реальные рычаги влияния

Он утверждает, что у глав ОГА или префектов должны быть реальные рычаги влияния

По убеждению председателя Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова, институт губернаторов или префектов должен сохраниться, ведь благодаря этому строится связь и коммуникация между центральными исполнительными органами власти и органами местного самоуправления.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Народ против" в четверг, 13 мая, в контексте обсуждения реформы децентрализации, передает RegioNews.

"На примере Полтавщины я утверждаю, что областная государственная администрация и областной совет являются локомотивами развития. Например, восстановление трассы М-03 в пределах Полтавы. Мы все помним, в каком ужасном состоянии эта дорога была более 7 лет. Мы же ее отремонтировали за 6 месяцев. Вспомним, что местные власти в свое время обязалась на условиях софинансирования 50/50 восстановить эту дорогу, но город выделил лишь 17 млн ​​из 118. Нам пришлось за счет государственного и областного бюджетов отремонтировать эту дорогу и наконец закрыть этот вопрос. Не ожидая годами. Это побуждает не только проанализировать эффективность городской власти, но и сделать вывод о сохранении баланса областной и местной власти", – отметил Олег Синегубов.

Он убежден, что у глав ОГА или префектов должны быть реальные рычаги влияния с соответствующими полномочиями для осуществления контроля за деятельностью местной власти.

Напомним, ранее Полтавский облсовет поддержал инициативу главы ОГА Синегубова о восстановлении ансамбля Круглой площади.

Также сообщалось, что Полтавщина выходит из "красной" зоны, глава ОГА Синегубов рассказал, какие ограничения будут действовать.