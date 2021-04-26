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26 апреля 2021, 10:39 10

Стало известно, когда КСУ возьмется за конституционность спецконфискации и закона о люстрации

26 апреля 2021, 10:39 10
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В августе прошлого года в Конституционном Суде Украины обжаловали конституционность спецконфискации
В августе прошлого года в Конституционном Суде Украины обжаловали конституционность спецконфискации
Фото из открытых источников
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Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, когда КСУ рассмотрит конституционность спецконфискации и ряд положений закона о люстрации на соответствие Основному закону.

Об этом она написала в своем Telegram, информирует RegioNews.

По ее словам, это произойдет уже на этой неделе.

"На этой неделе Конституционный суд будет рассматривать такие дела: относительно конституционности спецконфискации, предусмотренной Уголовным кодексом; относительно конституционности ряда положений закона "Об очищении власти" (т. н. закон о люстрации)", - написала парламентарий.

Кроме того, КСУ рассмотрит и соответствие Основному закону отдельных положений статьи 6 ЗУ "О телевидении и радиовещании", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "О кинематографии".

Напомним, что КСУ проверит на соответствие Конституции увольнение Кличко с должности главы КГГА.

суд закон Конституционный суд Конституция КСУ

 
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