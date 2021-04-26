Стало известно, когда КСУ возьмется за конституционность спецконфискации и закона о люстрации

В августе прошлого года в Конституционном Суде Украины обжаловали конституционность спецконфискации

В августе прошлого года в Конституционном Суде Украины обжаловали конституционность спецконфискации

Фото из открытых источников

Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, когда КСУ рассмотрит конституционность спецконфискации и ряд положений закона о люстрации на соответствие Основному закону.

Об этом она написала в своем Telegram, информирует RegioNews.

По ее словам, это произойдет уже на этой неделе.

"На этой неделе Конституционный суд будет рассматривать такие дела: относительно конституционности спецконфискации, предусмотренной Уголовным кодексом; относительно конституционности ряда положений закона "Об очищении власти" (т. н. закон о люстрации)", - написала парламентарий.

Кроме того, КСУ рассмотрит и соответствие Основному закону отдельных положений статьи 6 ЗУ "О телевидении и радиовещании", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "О кинематографии".

Напомним, что КСУ проверит на соответствие Конституции увольнение Кличко с должности главы КГГА.