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12 мая 2021, 14:37 88

В столице водитель бетоносмесителя устроил ДТП: пострадали два человека

12 мая 2021, 14:37 88
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Водитель имел признаки алкогольного опьянения
Водитель имел признаки алкогольного опьянения
Скриншот
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В Киеве 12 мая на проспекте Леся Курбаса перевернулся бетоносмеситель, в результате чего два человека попали в больницу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Киева.

Отмечается, что предварительно водитель грузовика не справился с управлением - это и привело к переворачиванию автомобиля.

Приехав на место происшествия, полиция обнаружила, что 53-летний водитель грузовика имел признаки алкогольного опьянения. Тест на приборе Драгер, который по требованию патрульных прошел мужчина, показал 1,44 промилле.

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАН. Его и пассажира осмотрели медики и госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, в Киеве пьяный сотрудник СТО угнал и разбил машину клиента.

Украина Киев ДТП авария больница

 
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