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12 мая 2021, 16:46 1

В Киеве мужчина устроил резню посреди улицы: ранены два человека

12 мая 2021, 16:46 1
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Это произошло из-за замечаний по поводу выгула собаки
Это произошло из-за замечаний по поводу выгула собаки
Фото из открытых источников
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В столице полиция задержала мужчину, который ножом ранил двух человек.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей, во дворе многоэтажки 45-летний мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. В этот момент у подъезда остановился автомобиль, из которого начали выходить люди, а собака подбежала к ним и начала ругать.

На просьбу 37-летнего водителя и 64-летней пассажирки убрать собаку ее владелец начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. В ходе конфликта он достал из кармана нож и ударил им мужчину в шею, а потом женщину в лицо. Медики оказали помощь пострадавшим на месте.

Злоумышленника задержали. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Задержанного взяли под стражу. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве ночью произошла массовая драка с поножовщиной.

Украина криминал Киев полиция ранение

 
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