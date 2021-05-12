В Киеве мужчина устроил резню посреди улицы: ранены два человека

Это произошло из-за замечаний по поводу выгула собаки

Это произошло из-за замечаний по поводу выгула собаки

Фото из открытых источников

В столице полиция задержала мужчину, который ножом ранил двух человек.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей, во дворе многоэтажки 45-летний мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. В этот момент у подъезда остановился автомобиль, из которого начали выходить люди, а собака подбежала к ним и начала ругать.

На просьбу 37-летнего водителя и 64-летней пассажирки убрать собаку ее владелец начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. В ходе конфликта он достал из кармана нож и ударил им мужчину в шею, а потом женщину в лицо. Медики оказали помощь пострадавшим на месте.

Злоумышленника задержали. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Задержанного взяли под стражу. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве ночью произошла массовая драка с поножовщиной.