На Львовщине пройдут масштабные антитеррористические учения СБУ
Управление Службы безопасности Украины во Львовской области проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные учения в течение 12-14 мая 2021 года.
Как передает RegioNews, в управлении СБУ сообщают, что масштабные тренировки пройдут в условиях максимально приближенных к реальным.
Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г. Жовква, пгт Куликов и г. Дубляны с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.
Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобильного транспорта.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине. Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.