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10 мая 2021, 17:11 52

На Львовщине пройдут масштабные антитеррористические учения СБУ

10 мая 2021, 17:11 52
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В СБУ просят граждан иметь с собой документы, удостоверяющие личность
В СБУ просят граждан иметь с собой документы, удостоверяющие личность
Фото: СБУ
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Управление Службы безопасности Украины во Львовской области проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные учения в течение 12-14 мая 2021 года.

Как передает RegioNews, в управлении СБУ сообщают, что масштабные тренировки пройдут в условиях максимально приближенных к реальным.

Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г. Жовква, пгт Куликов и г. Дубляны с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.

Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобильного транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине. Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.

СБУ нарушения антитеррористические учения документ Львовская область

 
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