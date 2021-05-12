08:56  12 мая
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело в четыре раза больше людей, чем заболело
09:49  12 мая
В Ивано-Франковске ночью из гранатомета взорвали автомобиль
08:11  12 мая
Боевики игнорируют режим "тишины": за сутки зафиксировано восемь нарушений
UA | RU
UA | RU
12 мая 2021, 11:56 310

В Днепре разоблачены дельцы, которые "сливали" информацию о следственных действиях правоохранителей

12 мая 2021, 11:56 310
Читайте також українською мовою
Установлено, что "клиентами" организаторов схемы были лидеры преступной группировки
Установлено, что "клиентами" организаторов схемы были лидеры преступной группировки
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Дельцы из Днепра "сливали" участникам уголовных производств информацию о запланированных следственных действиях правоохранителей. В СБУ своевременно предотвратили несанкционированное вмешательство в работу Реестра судебных решений.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По предварительным данным, противоправную деятельность наладили несколько представителей адвокатского объединения и чиновник одного из районных судов. Их интересовала информация об обысках и других процессуальных мероприятиях, которые будут проводить правоохранители в отношении участников уголовных производств.

Для этого дельцы незаконно получили электронные ключи доступа к закрытому реестру судебных решений. Противоправно полученные сведения дельцы передавали своим "подзащитным" для избежания ответственности, в том числе для уничтожения вещественных доказательств и сокрытия от следствия", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями по ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса Украины, одному из организаторов противоправного механизма сообщено о подозрении.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили ботоферму, которая занималась пропагандой сепаратизма.

СБУ криминал информационная война реестр суд

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Андрей Смолий
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua