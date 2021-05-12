В Днепре разоблачены дельцы, которые "сливали" информацию о следственных действиях правоохранителей

Установлено, что "клиентами" организаторов схемы были лидеры преступной группировки

Установлено, что "клиентами" организаторов схемы были лидеры преступной группировки

Фото: СБУ

Дельцы из Днепра "сливали" участникам уголовных производств информацию о запланированных следственных действиях правоохранителей. В СБУ своевременно предотвратили несанкционированное вмешательство в работу Реестра судебных решений.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По предварительным данным, противоправную деятельность наладили несколько представителей адвокатского объединения и чиновник одного из районных судов. Их интересовала информация об обысках и других процессуальных мероприятиях, которые будут проводить правоохранители в отношении участников уголовных производств.

Для этого дельцы незаконно получили электронные ключи доступа к закрытому реестру судебных решений. Противоправно полученные сведения дельцы передавали своим "подзащитным" для избежания ответственности, в том числе для уничтожения вещественных доказательств и сокрытия от следствия", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями по ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса Украины, одному из организаторов противоправного механизма сообщено о подозрении.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили ботоферму, которая занималась пропагандой сепаратизма.