Facebook удалил более сотни аккаунтов, связанных со "Слугой народа"

На рекламу сети страниц они потратили около 210 тысяч долларов

На рекламу сети страниц они потратили около 210 тысяч долларов

Фото: из открытых источников

Социальная сеть Facebook удалила 105 учетных записей, 24 страницы и пять профилей Instagram - по результатам расследования в компании установили, что все они были связаны с политической партией "Слуга народа" и нарушали политику соцсети.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отчет Facebook за апрель.

Хотя люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию действий, наше расследование выявило связь с лицами, связанными с политической партией "Слуга народа" в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аккаунты удалили из-за нарушения политики Facebook относительно скоординированного неаутентичного поведения (CIB). Люди, которые стояли за этими аккаунтами и страницами, писали на украинском и русском языках о коррупции, политике, автомобилях, публиковали сатирический контент о COVID-19, писали слова на поддержку "Слуги народа" и критиковали оппозиционные партии и политиков.

Известно, что на рекламу страниц потратили около 210 тысяч долларов.

Кроме того, в прошлом месяце Facebook отключил еще одну сеть, управляемую из Украины, за нарушение политики в отношении CIB: расследование Facebook показало связи с физическими и юридическими лицами, которые попали под санкции Министерства финансов США - Андреем Деркачем, Петром Журавлем и медиа Begemot.

Часть аккаунтов также была связана с людьми, которые консультируют бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя депутатской группы "Доверие" Олега Кулинича. Сеть включала 477 аккаунтов Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 аккаунтов Instagram. На ее продвижение потратили 496 тысяч долларов.

Напомним, 24 февраля СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ. Ранее работники СБУ провели задержание по этому делу.

Перед этим СБУ разоблачила сеть Telegram-каналов, подконтрольную спецслужбам РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, сторонники так называемой "русской весны".