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09 мая 2021, 13:16 97

В Киеве представители "ОПЗЖ" прошли "маршем антифашистов", а к Вечному огню пришли коммунисты

09 мая 2021, 13:16 97
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В парке Славы в столице Украины продолжаются памятные мероприятия ко Дню Победы над нацизмом
Фото: Обозреватель
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К Вечному огню в Киеве пришли сторонники коммунистов во главе с бывшим председателем запрещенной в Украине КПУ Петром Симоненко, а представители партии «ОПЗЖ» после возложения цветов пошли на «марш антифашистов».

Об этом сообщил OBOZREVATEL, пишет RegioNews.

Сотни людей пришли к Вечному огню с красными флагами и портретами погибших во Второй мировой войне. Некоторые держали плакаты со слоганами "вернем страну народу".

Участники акции поют советские песни "День Победы", "Катюша", а некоторые кричали "Слава Сталину!".

Бывший лидер коммунистов Петр Симоненко заявил, что нынешняя власть якобы восхваляет фашистов.

В свою очередь нардепы от партии "ОПЗЖ" возложили цветы у могилы Неизвестного солдата и отправились на "марш антифашистов" на автомобилях. Глава "ОПЗЖ" Виктор Медведчук заявил, что "марш антифашистов" пройдет бурно, ярко и показательно, сообщил канал Pavlovsky News. Провокаций Медведчук не боится, а Вадим Рабинович уточнил, что боятся должны фашисты.

Марш начался на Европейской площади в 12:00 и дошел до площади Славы, где стоят националисты.

Глава националистов Евгений Карась стал выкрикивать оскорбления в адрес Ильи Кивы, возглавляющего марш. Карась заявил, что Кива наркоман, а марш проплаченный. В ответ люди с марша смеялись и говорили, что пришли не за деньги.

Другой националист Виталий Регор начал спорить с женщинами и спросил у них "чей Крым?". Ему ответили, что Крым принадлежит крымчанам.

Напомним, утром 9 мая в столичном Парке Вечной Славы состоялось возложение цветов к монументу погибшим воинам и поминальный молебен по погибшим во Второй мировой войне.

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