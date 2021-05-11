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11 мая 2021, 17:22 547

СБУ задержала интернет-агитатора, который призывал к отделению Закарпатья

11 мая 2021, 17:22 547
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Он распространял в социальных сетях публикации противоправного содержания
Он распространял в социальных сетях публикации противоправного содержания
Фото: СБУ
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українською мовою

На Закарпатье работники Службы безопасности Украины разоблачили интернет-агитатора, который распространял призывы к изменению границ Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Закарпатской области, передает RegioNews.

По данным следствия, житель региона распространял в социальных сетях призывы к гражданам поддержать отделение Закарпатской области от Украины.

Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили фигуранту уголовного дела сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, ранее в Одессе разоблачили ботоферму, которая занималась пропагандой сепаратизма.

Закарпатье СБУ задержание уголовное дело сепаратизм

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