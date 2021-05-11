СБУ задержала интернет-агитатора, который призывал к отделению Закарпатья
На Закарпатье работники Службы безопасности Украины разоблачили интернет-агитатора, который распространял призывы к изменению границ Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Закарпатской области, передает RegioNews.
По данным следствия, житель региона распространял в социальных сетях призывы к гражданам поддержать отделение Закарпатской области от Украины.
Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Следователи сообщили фигуранту уголовного дела сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Напомним, ранее в Одессе разоблачили ботоферму, которая занималась пропагандой сепаратизма.