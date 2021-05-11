В Киеве пьяный сотрудник СТО угнал и разбил машину клиента
В столице Украины 23-летний нетрезвый сотрудник станции техобслуживания угнал автомобиль Lexus, который владелец оставил для ремонта, и разбил его.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.
ДТП произошло на улице Харченко - машина въехала в электроопору. Мужчина не справился с управлением и, выехав на обочину, врезался в столб.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, под Киевом водитель сбил полицейского и устроил три ДТП.
Также сообщалось, что в Полтаве микроавтобус протаранил машину "скорой помощи" и перевернулся на тротуаре.