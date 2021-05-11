В Киеве пьяный сотрудник СТО угнал и разбил машину клиента

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Фото: Нацполіція

В столице Украины 23-летний нетрезвый сотрудник станции техобслуживания угнал автомобиль Lexus, который владелец оставил для ремонта, и разбил его.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

ДТП произошло на улице Харченко - машина въехала в электроопору. Мужчина не справился с управлением и, выехав на обочину, врезался в столб.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, под Киевом водитель сбил полицейского и устроил три ДТП.

Также сообщалось, что в Полтаве микроавтобус протаранил машину "скорой помощи" и перевернулся на тротуаре.