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11 мая 2021, 17:43 826

В Киеве пьяный сотрудник СТО угнал и разбил машину клиента

11 мая 2021, 17:43 826
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Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Фото: Нацполіція
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В столице Украины 23-летний нетрезвый сотрудник станции техобслуживания угнал автомобиль Lexus, который владелец оставил для ремонта, и разбил его.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

ДТП произошло на улице Харченко - машина въехала в электроопору. Мужчина не справился с управлением и, выехав на обочину, врезался в столб.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, под Киевом водитель сбил полицейского и устроил три ДТП.

Также сообщалось, что в Полтаве микроавтобус протаранил машину "скорой помощи" и перевернулся на тротуаре.

Украина криминал Киев полиция Столица

 
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