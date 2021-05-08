В Одессе разоблачили ботоферму, которая занималась пропагандой сепаратизма

Группа интернет-агитаторов пыталась дестабилизировать ситуацию в городе во время майских праздников

Группа интернет-агитаторов пыталась дестабилизировать ситуацию в городе во время майских праздников

Фото: СБУ

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность сети интернет-агитаторов, которые создали "ботоферму" и распространяли фейковую информацию и призывы к сепаратизму.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, пятеро жителей Одессы получали задания от кураторов и занимались распространением ложной информации о ситуации в Украине.

Они снимали сюжеты, которые должны были освещаться, в частности, в российских СМИ.

Таким образом, злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" накануне и во время майских праздников. Через соцсети злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь", - говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков у подозреваемых обнаружили издания и символику с пропагандой тоталитарного режима, ее планировали распространять во время майских праздников.

Также оперативники СБУ заблокировали работу "ботофермы". Она использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов", - рассказали в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве СБУ ликвидировала "ботоферму", которая финансировалась из РФ. У злоумышленников было более 5 тысяч фейковых аккаунтов.