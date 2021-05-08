В Одесі викрили ботоферму, яка займалася пропагандою сепаратизму

Група інтернет-агітаторів намагалася дестабілізувати ситуацію в місті під час травневих свят

Група інтернет-агітаторів намагалася дестабілізувати ситуацію в місті під час травневих свят

Фото: СБУ

В Одесі працівники Служби безпеки України припинили діяльність мережі інтернет-агітаторів, які створили “ботоферму” і поширювали фейкову інформацію та заклики до сепаратизму.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, п’ятеро мешканців Одеси отримували завдання від кураторів і займалися поширенням неправдивої інформації про ситуацію в Україні.

Вони знімали сюжети, які мали висвітлюватися, зокрема, у російських ЗМІ.

Таким чином, зловмисники хотіли створити "потрібну інформаційну картинку” напередодні та під час травневих свят. Через соцмережі зловмисники поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України, а також розпалювали міжнаціональну ворожнечу”, - йдеться в повідомленні СБУ.

Під час обшуків у підозрюваних виявили видання і символіку із пропагандою тоталітарного режиму, її планували розповсюджувати під час травневих свят.

Також оперативники СБУ заблокували роботу "ботоферми”. Вона використовувалася для поширення в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві СБУ ліквідувала "ботоферму", яка фінансувалась з РФ, у зловмисників було більше ніж 5 тисяч фейкових аккаунтів.