12:18  19 марта
Киев попал в "красную" зону карантина - данные Минздрава
10:49  19 марта
На Киевщине главу ОТГ и его заместителя разоблачили на взяточничестве
08:11  19 марта
Украина фиксирует грубые нарушения со стороны боевиков: 6 нарушений режима "тишины" за сутки, есть погибший
UA | RU
UA | RU
19 марта 2021, 11:44 389

В Киеве СБУ ликвидировала "ботоферму", которая финансировалась из РФ

19 марта 2021, 11:44 389
Читайте також українською мовою
У злоумышленников было более 5 тысяч фейковых аккаунтов
У злоумышленников было более 5 тысяч фейковых аккаунтов
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили работу "ботофермы", которая распространяла фейковую информацию о государстве. Противоправная деятельность финансировалась с территории РФ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что исполнители разместили оборудование в арендованной квартире в Киеве. Специализированные аппаратно-программные комплексы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения. Злоумышленники использовали более 3 тысяч сим-карт украинских операторов мобильной связи.

Исполнители действовали в интересах третьих лиц, которые поддерживали гибридную войну против Украины.

По замыслу заказчиков, искаженная информация должна влиять на сознание людей для распространения негативных настроений в обществе и дискредитировать украинскую власть внутри страны и за ее пределами", - говорится в сообщении.

    В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.

    Напомним, СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ.

    ботоферма СБУ РФ манипуляции соцсети

     
    Год правительства Шмыгаля
    Вся президентская рать
    50 оттенков Зеленского
    Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
    Подписывайтесь на RegioNews
    27 января 2021
    Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
    01 января 2021
    Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
    15 декабря 2020
    Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
    Все видео »
    АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
    Довыборы на Донбассе: Ахметов побеждает с избыточным успехом
    Все публикации »
    Кирилл Сазонов
    Юрий Чевордов
    Виталий Бала
    Все блоги »

    Нажмите «Читать», чтобы читать
    Regionews.ua в Telegram

    Читать в Telegram