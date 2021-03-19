В Киеве СБУ ликвидировала "ботоферму", которая финансировалась из РФ

У злоумышленников было более 5 тысяч фейковых аккаунтов

У злоумышленников было более 5 тысяч фейковых аккаунтов

Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили работу "ботофермы", которая распространяла фейковую информацию о государстве. Противоправная деятельность финансировалась с территории РФ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что исполнители разместили оборудование в арендованной квартире в Киеве. Специализированные аппаратно-программные комплексы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения. Злоумышленники использовали более 3 тысяч сим-карт украинских операторов мобильной связи.

Исполнители действовали в интересах третьих лиц, которые поддерживали гибридную войну против Украины.

По замыслу заказчиков, искаженная информация должна влиять на сознание людей для распространения негативных настроений в обществе и дискредитировать украинскую власть внутри страны и за ее пределами", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.

Напомним, СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ.