В зоне ООС за сутки 6 обстрелов, погиб украинский военный

Еще один солдат получил ранения, он находится в больнице в тяжелом состоянии

Еще один солдат получил ранения, он находится в больнице в тяжелом состоянии

Фото: из открытых источников

С начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано 6 случаев нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, а у Южного - еще и из станковых противотанковых гранатометив. Неподалик Песков российские захватчики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в направлении украинськийх позиций, у населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселка Новотошковское - стрелковое оружие.

Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - рассказали в штабе ООС.

Еще один украинский военный получил осколочное ранение, ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Военнослужащий находится в тяжелом состоянии.

На все вражеские обстрелы Вооруженные Силы открывали ответный огонь.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 11 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.