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06 мая 2021, 17:55 1829

Полиция открыла дело против напавших на ветерана АТО на Тернопольщине

06 мая 2021, 17:55 1829
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители возбудили уголовное дело против напавших на дом 24-летнего ветерана АТО в селе Глещава Тернопольской области.

Об этом сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на областную прокуратуру, передает RegioNews.

Известно, что дело расследуется по ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища, соединенное с насилием) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас процессуальное руководство в этом деле осуществляет Теребовлянская местная прокуратура, однако в ближайшее время его планируют передать в Главное следственное управление Национальной полиции.

Напомним, на Тернопольщине шестеро неизвестных ворвались в дом и напали на воина АТО. Защищая себя и мать он смертельно ранил одного из злоумышленников.

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