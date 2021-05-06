Полиция открыла дело против напавших на ветерана АТО на Тернопольщине

Сейчас парень находится под круглосуточным домашним арестом

Сейчас парень находится под круглосуточным домашним арестом

Фото: из открытых источников

Правоохранители возбудили уголовное дело против напавших на дом 24-летнего ветерана АТО в селе Глещава Тернопольской области.

Об этом сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на областную прокуратуру, передает RegioNews.

Известно, что дело расследуется по ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища, соединенное с насилием) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас процессуальное руководство в этом деле осуществляет Теребовлянская местная прокуратура, однако в ближайшее время его планируют передать в Главное следственное управление Национальной полиции.

Напомним, на Тернопольщине шестеро неизвестных ворвались в дом и напали на воина АТО. Защищая себя и мать он смертельно ранил одного из злоумышленников.

Нападение на ветерана АТО на Тернопольщине: Аваков считает подозрение необоснованным.