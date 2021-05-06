Полиция открыла дело против напавших на ветерана АТО на Тернопольщине
Правоохранители возбудили уголовное дело против напавших на дом 24-летнего ветерана АТО в селе Глещава Тернопольской области.
Об этом сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на областную прокуратуру, передает RegioNews.
Известно, что дело расследуется по ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища, соединенное с насилием) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас процессуальное руководство в этом деле осуществляет Теребовлянская местная прокуратура, однако в ближайшее время его планируют передать в Главное следственное управление Национальной полиции.
Напомним, на Тернопольщине шестеро неизвестных ворвались в дом и напали на воина АТО. Защищая себя и мать он смертельно ранил одного из злоумышленников.
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