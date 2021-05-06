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Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 19 нарушений режима "тишины"
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06 мая 2021, 17:04 24

На Донбассе под обстрелом погиб украинский боец, еще один ранен

06 мая 2021, 17:04 24
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Обстрел велся оккупантами недалеко от населенного пункта Новотроицкое
Обстрел велся оккупантами недалеко от населенного пункта Новотроицкое
Фото из открытых источников
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В ходе очередного обстрела на Донбассе погиб украинский военный. Еще один боец получил ранение и находится в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, передает RegioNews.

Сообщается, что вооруженные формирования РФ сегодня в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В частности, были прицельно обстреляны украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось, - говорится в сообщении.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, ему оперативно оказали первую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - тяжелое.

Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Thursday, May 6, 2021

Утром сообщалось об обострении на Донбассе: за сутки зафиксировано 19 нарушений режима " тишины". Вследствие вражеских обстрелов два украинских защитника получили ранения.

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