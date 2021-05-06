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В зоні ООС за добу 6 обстрілів, загинув український військовий
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06 травня 2021, 18:59 2

В зоні ООС за добу 6 обстрілів, загинув український військовий

06 травня 2021, 18:59 2
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Ще один солдат зазнав поранень, він перебуває у лікарні у важкому стані
Фото: із відкритих джерел
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Від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано 6 випадків порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. 

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти здійснили обстріли із мінометів 82-го калібру, а біля Південного – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські загарбники відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у напрямку українськийх позицій, біля населеного пункту Пищевик ворог використав великокаліберні кулемети, а поблизу селища Новотошківське – стрілецьку зброю.

Неподалік селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, - розповіли в штабі ООС.

Ще один український військовий отримав осколкове поранення, йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Військовослужбовець перебуває у важкому стані.

На всі ворожы обстріли Збройні Сили відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 11 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС АТО війна обстріли звіт штаб

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