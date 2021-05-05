МВД проведет масштабные полицейские учения в Киевской области

Местных жителей просят не пугаться

Местных жителей просят не пугаться

Фото: из открытых источников

Полиция Киевской области в период с 5 по 7 мая проведет плановые учения для проверки работы правоохранителей в экстремальных ситуациях.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины, передает RegioNews.

Известно, что учения пройдут на территории Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов Киевской области.

Полиция будет отрабатывать действия во время проведения специальных полицейских операций. В МВД призвали жителей области сохранять спокойствие.

Учения проводятся с целью проверки готовности полицейских действовать в экстремальных ситуациях и совершенствования профессиональной подготовки, чтобы еще больше эффективно обеспечить безопасность граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля в приграничных районах юга Украины объявили собрание тероборони, резервистов будут готовить к защите государственной границы.

Также сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине.

Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.