Отказ ЦИК зарегистрировать Вирастюка нардепом: появилась реакция "слуг народа"
В "Слуге народа" прокомментировали отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать Василия Вирастюка народным депутатом. Там считают, что во всем виноваты "политические оппоненты".
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу партии, передает RegioNews.
Нынешняя ситуация показывает, что политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем. Тем самым они отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы", - заявили в "Слуге народа".
В партии утверждают, что юристы подробно изучат решение Верховного Суда, который отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем.
Напомним, Верховный Суд признал противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии каким кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.
Как сообщалось, 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.
Ранее касательно выборов на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.
2 мая сообщалось, что Верховный Суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на довыборах в Раду.