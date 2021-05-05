Отказ ЦИК зарегистрировать Вирастюка нардепом: появилась реакция "слуг народа"

Решение о его победе на довыборах в Раду отменил Верховный Суд

Решение о его победе на довыборах в Раду отменил Верховный Суд

Фото: из открытых источников

В "Слуге народа" прокомментировали отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать Василия Вирастюка народным депутатом. Там считают, что во всем виноваты "политические оппоненты".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу партии, передает RegioNews.

Нынешняя ситуация показывает, что политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем. Тем самым они отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы", - заявили в "Слуге народа".

В партии утверждают, что юристы подробно изучат решение Верховного Суда, который отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем.

Напомним, Верховный Суд признал противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии каким кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.

Как сообщалось, 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее касательно выборов на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

2 мая сообщалось, что Верховный Суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на довыборах в Раду.

5 мая ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка народным депутатом.