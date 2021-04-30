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30 апреля 2021, 14:38 51

В Одессе разоблачили масштабный конвертцентр: из-за "скруток" НДС госбюджет потерял сотни миллионов

30 апреля 2021, 14:38 51
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"Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий
"Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий
Фото: СБУ
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В Одессе правоохранители заблокировали деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Он предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что организаторы конвертцентра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, которые были зарегистрированы на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.

По заказу "клиентов" дельцы через проведение мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали невозврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот", - сообщили оперативники.

В результате противоправной деятельности конвертцентра в течение 2020 - 2021 годов потери государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

Правоохранители провели одиннадцать одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется объявление о подозрении организаторам противоправной сделки и должностным лицам субъектов хозяйствования.

Ранее сообщалось, что работники прокуратуры совместно с фискальной службой проводят 85 обысков в офисных и складских помещениях ряда фирм в рамках спецоперации "Детенизация”.

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