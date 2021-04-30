В Киеве разоблачили подпольные обменники с ежемесячным оборотом в миллион долларов

Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в частности из сферы игорного бизнеса и мошеннических колцентров

Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в частности из сферы игорного бизнеса и мошеннических колцентров

Фото из открытых источников

Киберпрофессионалы Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников. Дельцы ежемесячно незаконно конвертировали через запрещенные электронные валюты более 1 миллиона долларов.

Об этом говорится на сайте СБУ, передает RegioNews.

В ходе досудебного следствия установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют – на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в "DarkNet". Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в частности из сферы игорного бизнеса и мошеннических колцентров.

По данным СБУ, электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирование заказных псевдопротестных акций.

Во время проведения обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли: компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами; большое количество наличных свыше 3 млн в гривневом эквиваленте, - говорится в сообщении.

Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщалось, в Одессе разоблачили масштабный конвертцентр: из-за "скрутки" НДС госбюджет потерял сотни миллионов. "Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий.