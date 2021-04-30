08:59  30 апреля
В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19
14:59  30 апреля
Во Франковске на рынке вспыхнул пожар - ГСЧС
18:02  30 апреля
На Донбассе за сутки три обстрела, обошлось без потерь - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2021, 18:19 3

В Киеве разоблачили подпольные обменники с ежемесячным оборотом в миллион долларов

30 апреля 2021, 18:19 3
Читайте також українською мовою
Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в частности из сферы игорного бизнеса и мошеннических колцентров
Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в частности из сферы игорного бизнеса и мошеннических колцентров
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киберпрофессионалы Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников. Дельцы ежемесячно незаконно конвертировали через запрещенные электронные валюты более 1 миллиона долларов.

Об этом говорится на сайте СБУ, передает RegioNews.

В ходе досудебного следствия установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют – на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в "DarkNet". Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в частности из сферы игорного бизнеса и мошеннических колцентров.

По данным СБУ, электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирование заказных псевдопротестных акций.

Во время проведения обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли: компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами; большое количество наличных свыше 3 млн в гривневом эквиваленте, - говорится в сообщении.

Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщалось, в Одессе разоблачили масштабный конвертцентр: из-за "скрутки" НДС госбюджет потерял сотни миллионов. "Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий.

СБУ киберзащита валюта мошенники игорный бизнес

СБУ обнаружила новую масштабную схему фальсификации COVID-тестов
30 апреля 2021, 17:21
Мошенники "продавали" должность руководителя полиции Киевской области за $220 тыс - ГБР
30 апреля 2021, 11:59
Распространяли антиконституционные призывы: СБУ разоблачила интернет-агитаторов
30 апреля 2021, 11:41
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram