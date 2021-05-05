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05 мая 2021, 13:09 12

Экс-чиновника "Укроборонпрома" разоблачили на хищении военного оборудования на полмиллиона

05 мая 2021, 13:09 12
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Ему уже сообщено о подозрении
Ему уже сообщено о подозрении
Фото: СБУ
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Военная контрразведка СБУ разоблачила на коррупции бывшего заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы. Он подозревается в присвоении комплектующих к стрелковому оружию.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Для реализации сделки комплектующие, что получали со склада вооружения ВСУ, участники схемы оформляли якобы для проведения ремонтных работ.

Фактически, ремонтные работы элементов оружия не проводились, а комплектующие присваивались организатором схемы", - сообщили оперативники.

Предварительно установлено, что сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 500 тысяч гривен.

Сейчас экс-чиновнику сообщено о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлены в суд.

Напомним, в Одессе один из руководителей концерна "Военторгсервис" задержан на взятке в $40 тысяч

суд СБУ чиновники Схемы уголовное дело Укроборонпром

 
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