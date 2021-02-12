18:46  12 февраля
В Украине впервые лишили лицензии поставщика газа: в чем причина
17:03  12 февраля
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов по округу №87
18:15  12 февраля
Сутки в зоне ООС: семь нарушений "тишины", один военный ранен
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2021, 18:25 155

Сотни тысяч: стало известно, сколько получают члены наблюдательного совета "Нафтогаза"

12 февраля 2021, 18:25 155
Читайте також українською мовою
Большую часть прошлого года в Украине действовали ограничения на выплаты членам набсоветов госкомпаний в 40 тысяч гривен в месяц
Большую часть прошлого года в Украине действовали ограничения на выплаты членам набсоветов госкомпаний в 40 тысяч гривен в месяц
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В 2020 году Нафтогаз снизил выплаты членам наблюдательного совета в 2,1 раза (на 15,387 млн грн) - до 14,038 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, услуги главы совета Клер Споттисвуд обошлись в 3,549 млн гривен. Также опубликованы размеры выплат членам набсовета: Людо Ван дер Хейден – 3,049 млн гривен, Бруно Лескуа – 3,042 млн гривен, Наталья Бойко – 2,329 млн гривен, Амос Хохштайн – 2,069 млн гривен.

Таким образом, в среднем глава совета Клер Споттисвуд получала в прошлом 295,7 тысяч гривен в месяц. Член набсовета Людо Ван дер Хейден – 254 тысячи гривен, Бруно Лескуа – 253 тысячи гривен, Наталья Бойко – 194 тысячи гривен, Амос Хохштайн – 172 тысячи гривен в месяц.

Уточняется, что в предыдущие два года членам набсовета выплачивали более 29 миллионов гривен.

Отметим, что большую часть прошлого года в Украине действовали ограничения на выплаты членам набсоветов госкомпаний в 40 тысяч гривен в месяц.

Напомним, ранее стало известно, кто сколько получает в Офисе Зеленского.

Нафтогаз Украина зарплаты деньги должность

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram