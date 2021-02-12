Сотни тысяч: стало известно, сколько получают члены наблюдательного совета "Нафтогаза"

Большую часть прошлого года в Украине действовали ограничения на выплаты членам набсоветов госкомпаний в 40 тысяч гривен в месяц

Большую часть прошлого года в Украине действовали ограничения на выплаты членам набсоветов госкомпаний в 40 тысяч гривен в месяц

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В 2020 году Нафтогаз снизил выплаты членам наблюдательного совета в 2,1 раза (на 15,387 млн грн) - до 14,038 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина". В частности, услуги главы совета Клер Споттисвуд обошлись в 3,549 млн гривен. Также опубликованы размеры выплат членам набсовета: Людо Ван дер Хейден – 3,049 млн гривен, Бруно Лескуа – 3,042 млн гривен, Наталья Бойко – 2,329 млн гривен, Амос Хохштайн – 2,069 млн гривен. Таким образом, в среднем глава совета Клер Споттисвуд получала в прошлом 295,7 тысяч гривен в месяц. Член набсовета Людо Ван дер Хейден – 254 тысячи гривен, Бруно Лескуа – 253 тысячи гривен, Наталья Бойко – 194 тысячи гривен, Амос Хохштайн – 172 тысячи гривен в месяц. Уточняется, что в предыдущие два года членам набсовета выплачивали более 29 миллионов гривен. Отметим, что большую часть прошлого года в Украине действовали ограничения на выплаты членам набсоветов госкомпаний в 40 тысяч гривен в месяц. Напомним, ранее стало известно, кто сколько получает в Офисе Зеленского.

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