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12 апреля 2021, 19:15 5

Верховный Суд отказал Януковичу в участии в заседании по видеосвязи

12 апреля 2021, 19:15 5
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Очередное судебное заседание по делу запланировано на 14:00 17 мая 2021 года
Очередное судебное заседание по делу запланировано на 14:00 17 мая 2021 года
Фото из открытых источников
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Верховный Суд отказал экс-президенту Украины Виктору Януковичу в возможности принимать ему участие в рассмотрении кассационных жалоб защиты на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене в режиме видеоконференцсвязи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

ККС ВС отказал в признании обязательным участие осужденного в судебном заседании во время кассационного рассмотрения, мотивируя это тем, что ВС лишен возможности обеспечить его явку, поскольку В. Ф. Янукович находится за пределами территории Украины. Суд отметил, что осужденный по собственному желанию может участвовать в рассмотрении этого уголовного производства, - говорится в сообщении.

Сообщается, что разрешая ходатайство по обеспечению участия осужденного в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи в порядке международной правовой помощи, ККС ВС также отказал в его удовлетворении, в частности, указав, что во время досудебного расследования в этом уголовном производстве РФ ранее уже отказывал в предоставлении такой помощи.

Вместе с тем с целью реализации процессуальных прав осужденного и учитывая конкретные обстоятельства этого уголовного производства Кассационный уголовный суд предложил стороне защиты обеспечить участие В. Ф. Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения "TrueConf", - отмечается в сообщении.

Так, очередное судебное заседание по делу запланировано на 14:00 17 мая 2021 года.

Как сообщалось ранее, 25 марта Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти. Защита апеллировала к процессуальным нарушениям.

Офис Генпрокурора заявил, что обвинение имеет право начать процедуру экстрадиции Януковича. Можно обратиться в суд за разрешением на специальное досудебное расследование.

Верховный суд Виктор Янукович кассационная жалоба защита государственная измена

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