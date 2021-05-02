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02 мая 2021, 18:11 2

Боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции ВСУ

02 мая 2021, 18:11 2
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Оккупанты также продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях Украины
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С начала суток на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, недалеко от населенного пункта Екатериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди наших защитников нет.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - сообщили в штабе.

Также отмечается, что оккупанты продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях Украины.

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 2 мая 2021 года...

Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Sunday, May 2, 2021

Напомним, в субботу, 1 мая, российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеского огня один украинский боец был ранен.

ООС Украина боевики военные штаб

 
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