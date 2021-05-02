На Днепропетровщине нашли мертвым парня, которого искали почти месяц
Его нашли в реке
Его нашли в реке
В Днепропетровской области неподалеку от поселка Орель Царичанского района в реке нашли тело 23-летнего парня.
Как пишет RegioNews со ссылкой на "Днепр оперативный", парня разыскивали с 10 апреля.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, тело обнаружили днем в субботу, 1 мая, оно находилось в трех метрах от берега. Спасателей вызвали полицейские.
Погибшим оказался 23-летний Ярослав Пурик.
Напомним, недавно на Черниговщине в водоеме нашли мертвого ребенка.
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