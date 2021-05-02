На Луганщине критическая ситуация с COVID-госпитализациями
Там уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 63,2
Там уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 63,2
В Луганской области превышен уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения превышен предельный уровень госпитализаций.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации.
Отмечается, что за время пандемии коронавируса лабораторно подтвержден у 23 644 жителей Луганской области, из них 950 детей в возрасте до 17 лет. Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 729 человек.
Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 63,2 (при пороговом 60). На лечении в стационаре находится 608 больных.
Напомним, 20 апреля в Луганской области начали прививаться вакциной Coronavac.
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