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02 мая 2021, 18:47 4

На Луганщине критическая ситуация с COVID-госпитализациями

02 мая 2021, 18:47 4
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Там уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 63,2
Там уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 63,2
Рixabay
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В Луганской области превышен уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения превышен предельный уровень госпитализаций.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что за время пандемии коронавируса лабораторно подтвержден у 23 644 жителей Луганской области, из них 950 детей в возрасте до 17 лет. Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 729 человек.

Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 63,2 (при пороговом 60). На лечении в стационаре находится 608 больных.

Напомним, 20 апреля в Луганской области начали прививаться вакциной Coronavac.

коронавирус Украина карантин Луганщина Луганская область

 
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