На Черниговщине в водоеме нашли мертвого ребенка

Мальчик гулял, а потом поскользнулся и упал в воду

Мальчик гулял, а потом поскользнулся и упал в воду

В Новгороде-Северском на Черниговщине 29 апреля нашли мертвым в водоеме 7-летнего мальчика.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Черниговской области, пишет RegioNews.

Отмечается, что ребенок остался дома с бабушкой и дедушкой (пока мать была на работе) и исчез.

В социальных сетях было размещено объявление о розыске, среди особых примет указывалось, что мальчик не разговаривает. Затем появилась информация, что ребенка обнаружили мертвым в канаве под мостиком.

По сведениям полиции, в той части города установлены видеокамеры, и на видео видно, как мальчик гулял, а потом поскользнулся и упал в воду.

Отмечается, что его в воде заметили другие дети, которые играли неподалеку. Они позвали взрослых, а те вызвали полицию и скорую помощь. Спасти мальчика не смогли - он пробыл в воде примерно полчаса.

Напомним, в прошлом году только в июле на пляжах Украины погибли почти 200 человек.