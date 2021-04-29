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29 апреля 2021, 20:11 135

Мэр Запорожья, "слуга" Потураев и Илья Кива - НСЖУ назвала врагов прессы

29 апреля 2021, 20:11 135
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Антирейтинг в 2021 году возглавил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев
Антирейтинг в 2021 году возглавил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев
Фото: из открытых источников
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Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) опубликовал антирейтинг "Враги прессы - 2021", в него вошли десять чиновников, политиков и предпринимателей.

Об этом в Facebook сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко, передает RegioNews.

"Враги прессы" - это те, кто стремится уменьшить роль и влияние отдельных журналистов и СМИ в целом на общественные процессы, используя при этом любые способы: давление, цензуру, угрозы, запугивание, блокирование, ограничение доступа на события, репрессивное законодательство", - написал Томиленко.

Антирейтинг врагов прессы в 2021 году возглавил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, которого называют главным защитником проекта закона "О медиа". Потураева обвиняют игнорировании замечаний журналистского сообщества к законодательным инициативам.

Также в список попали:

  • Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, которую обвиняют в политической зависимости и выборочном применении полномочий;
  • Российско-украинский бизнесмен Павел Фукс - за попытку обанкротить СМИ, которые публикуют материалы против него, в частности, издания "Обозреватель";
  • Адвокат Павел Барбул - за инициирование уголовного производства, в обеспечение которого Печерский суд обязал интернет-провайдеров заблокировать доступ к более 12 интернет-сайтам;
  • Нардеп Илья Кива - за хамство и угрозы в адрес журналистов.

Региональный список "врагов прессы" возглавил мэр Запорожья Владимир Буряк, которого обвиняют в закрытости городской власти от журналистов, которая привела к публичным протестам работников СМИ. Также в региональном антирейтинге оказались:

  • Председатель Запорожского облсовета Елена Жук - за ликвидацию единственной украиноязычной областной газеты "Запорожская правда";
  • Начальник управления Запорожского областного совета Егор Мороз;
  • Мэр Тростянца Сумской области Юрий Бова за давление на коммунальную ТРК;
  • Печенежский поселковый председатель Харьковской области Александр Гусаров за давление на газету "Печенежский край".

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Также "слуга" Потураев попал в реестр коррупционеров, он не задекларировал покупку автомобиля.

СМИ Слуга народа пресса рейтинг списки Илья Кива Владимир Буряк

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