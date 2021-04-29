"Слуга" Шевченко анонсировал новые поездки к Лукашенко

Он говорит, что будет ездить вместе с другими нардепами

Он говорит, что будет ездить вместе с другими нардепами

Фото из открытых источников

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который недавно встречался с Александром Лукашенко, анонсировал новые визиты к непризнанному президенту Беларуси.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в комментарии "Буквам".

Шевченко сказал, что намерен встречаться с Лукашенко и членами парламента Беларуси еще. Визиты осуществлять планирует вместе с другими нардепами.

Эта встреча была первая, ознакомительная. Мы расставили акценты. Еще будут (встречи — ред.). Будем держать коммуникацию. В следующий раз я приеду уже не один, есть ряд нардепов, которые тоже изъявляли желание поехать, посмотреть, познакомиться. Имеется в виду с парламентариями. И налаживать связи, потому что мы соседи, - сказал Шевченко.

Он не назвал имена и количество этих депутатов, однако заверил, что "и "слуги народа” в том числе есть”.

"Батькивщина "есть, из ”ОПЗЖ" есть, из других групп, — добавил Шевченко.

Нардеп утверждает, что его предыдущий визит был законным, ссылаясь на ст. 17 закона "О статусе народного депутата”.

Как сообщалось, относительно встречи "слуги” Шевченко с Лукашенко, в правящей партии ждут объяснений. В "Слуге народа” отреагировали на встречу нардепа с президентом Беларуси.