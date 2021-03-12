"Слуга" Потураев попал в реестр коррупционеров
Он не задекларировал покупку автомобиля
Он не задекларировал покупку автомобиля
Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев попал в Единый реестр коррупционеров из-за того, что забыл сообщить о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Об этом свидетельствуют данные реестра, передает RegioNews.
Так, при введении имени и фамилии нардепа написано, что состав коррупционного правонарушения — "несообщение или несвоевременное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, нарушение требований финансового контроля".
Потураев забыл указать в декларации покупку нового автомобиля.
Напомним, на днях глава ВР Разумков задекларировал 1,3 млн грн.
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