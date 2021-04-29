Мер Запоріжжя, "слуга" Потураєв та Ілля Ківа - НСЖУ назвала ворогів преси

Антирейтинг у 2021 році очолив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв

Антирейтинг у 2021 році очолив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв

Фото: із відкритих джерел

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) опублікувала антирейтинг "Вороги преси – 2021", до нього увійшли десятеро посадовців, політиків та підприємців.

Про це у Facebook повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко, передає RegioNews.

"Вороги преси" – це ті, хто прагне зменшити роль і вплив окремих журналістів та ЗМІ в цілому на суспільні процеси, використовуючи при цьому будь-які способи: тиск, цензуру, погрози, залякування, блокування, обмеження доступу на події, репресивне законодавство”, – написав Томіленко.

Антирейтинг ворогів преси у 2021 році очолив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, якого називають головним захисником проєкту закону "Про медіа". Потураєву закидають ігнорування зауважень журналістської спільноти до законодавчих ініціатив.

Також до списку потрапили:

Голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, яку звинувачують у політичній залежності та вибірковому застосуванні повноважень;

Російсько-український бізнесмен Павло Фукс – за намагання збанкрутувати ЗМІ, які публікують матеріали проти нього, зокрема, видання "Обозреватель";

Адвокат Павло Барбул – за ініціювання кримінального провадження, в забезпечення якого Печерський суд зобов'язав інтернет-провайдерів заблокувати доступ до понад 12 інтернет-сайтів;

Нардеп Ілля Ківа – за хамство та погрози на адресу журналістів.

Регіональний список "Ворогів преси" очолив мер Запоріжжя Володимир Буряк, якому закидають закритість міської влади від журналістів, яка призвела до публічних протестів працівників ЗМІ. Також у регіональному антирейтингу опинилися:

Голова Запорізької облради Олена Жук – за ліквідацію єдиної україномовної обласної газети "Запорізька правда";

Начальник юридичного управління Запорізької обласної ради Єгор Мороз;

Мер Тростянця Сумської області Юрій Бова за тиск на комунальну ТРК;

Печенізький селищний голова Харківської області Олександр Гусаров за тиск на газету "Печенізький край".

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Також "слуга" Потураєв потрапив до реєстру корупціонерів, він не задекларував купівлю автомобіля.