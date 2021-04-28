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28 апреля 2021, 18:28 13

В Днепре решили еще на 2 месяца продлить карантин

28 апреля 2021, 18:28 13
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Ограничение льготного проезда в транспорте с 10 до 15 часов продлили до 11 мая
Ограничение льготного проезда в транспорте с 10 до 15 часов продлили до 11 мая
Фото: из открытых источников
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В Днепре городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлили карантин до 30 июня.

Об этом сообщает Суспільне, передает Regionews.

Также Комиссия утвердила правила проведения внешнего независимого оценивания, экзаменов "Крок" и пробного ВНО.

Их будут проводить, однако с соблюдением карантинных ограничений.

Также в Днепре до 11 мая включительно продлили действие рекомендации обслуживания пожилых людей в кафе, парикмахерских, салонах красоты с 10 до 14 часов, а также ограничение действия льгот на проезд в транспорте с 10 до 15 часов.

Напомним, ранее в Днепропетровской области решили не закрывать храмы на Пасху.

коронавирус карантин Днепр комиссия Ограничение

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