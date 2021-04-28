В Днепре решили еще на 2 месяца продлить карантин
Ограничение льготного проезда в транспорте с 10 до 15 часов продлили до 11 мая
Ограничение льготного проезда в транспорте с 10 до 15 часов продлили до 11 мая
В Днепре городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлили карантин до 30 июня.
Об этом сообщает Суспільне, передает Regionews.
Также Комиссия утвердила правила проведения внешнего независимого оценивания, экзаменов "Крок" и пробного ВНО.
Их будут проводить, однако с соблюдением карантинных ограничений.
Также в Днепре до 11 мая включительно продлили действие рекомендации обслуживания пожилых людей в кафе, парикмахерских, салонах красоты с 10 до 14 часов, а также ограничение действия льгот на проезд в транспорте с 10 до 15 часов.
Напомним, ранее в Днепропетровской области решили не закрывать храмы на Пасху.
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