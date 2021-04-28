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28 апреля 2021, 12:20 515

В Киеве с 1 мая ослабят карантин: что разрешат

28 апреля 2021, 12:20 515
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В привычном режиме заработает общественный транспорт
В привычном режиме заработает общественный транспорт
Фото из открытых источников
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С 1 мая в Киеве ослабляется карантин, возобновляет работу общественный транспорт.

Об этом во время брифинга 28 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

С 1 мая весь общественный транспорт переходит на обычный режим работы. Спецпропуски для проезда будут отменены.Также с 1 мая возобновят работу заведения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

Школы и детские сады тоже восстанавливают свою работу, но с 5 мая.

"Относительно ограничений. Сегодня утром комиссия ТЭР и ЧС приняла решение об ослаблении противоэпидемиологических мер в столице. Мы надеемся, что государственная комиссия ТЭР и ЧС примет решение о выводе столицы из "красной" зоны", - заявил Кличко.

Напомним, ранее власти Киева оценили убытки бюджета из-за карантина с начала года в 2,5 миллиарда.

Украина Киев карантин Виталий Кличко локдаун

 
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