В Киеве с 1 мая ослабят карантин: что разрешат

В привычном режиме заработает общественный транспорт

В привычном режиме заработает общественный транспорт

Фото из открытых источников

С 1 мая в Киеве ослабляется карантин, возобновляет работу общественный транспорт.

Об этом во время брифинга 28 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

С 1 мая весь общественный транспорт переходит на обычный режим работы. Спецпропуски для проезда будут отменены.Также с 1 мая возобновят работу заведения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

Школы и детские сады тоже восстанавливают свою работу, но с 5 мая.

"Относительно ограничений. Сегодня утром комиссия ТЭР и ЧС приняла решение об ослаблении противоэпидемиологических мер в столице. Мы надеемся, что государственная комиссия ТЭР и ЧС примет решение о выводе столицы из "красной" зоны", - заявил Кличко.

Напомним, ранее власти Киева оценили убытки бюджета из-за карантина с начала года в 2,5 миллиарда.