В "красном" Чернигове решили ослабить карантин: что будет работать

Возобновить работу позволили детсадам, начальной школе и предпринимателям на открытом воздухе

Возобновить работу позволили детсадам, начальной школе и предпринимателям на открытом воздухе

Фото: "День"

В Чернигове из-за многочисленных обращений предпринимателей, предоставили разрешение на работу отдельных объектов в сфере торговли и общественного питания. Также внесли изменения в организацию учебного процесса в дошкольных учебных заведениях и учреждениях среднего образования.

Как передает RegioNews, соответствующее решение приняли на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, в четверг 29 апреля с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий разрешили:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые ведут деятельность в сфере торгового обслуживания населения, работающих на открытом воздухе, кроме торгово–развлекательных центров и развлекательных заведений;

работу субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов) на открытых (летних) площадках;

посещение учреждений специального внешкольного образования спортивного направления;

посещение спортивных залов спортсменами сборных команд города и области, которые осуществляют подготовку к официальным спортивным соревнованиям.

С 5 мая разрешили:

посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, в том числе специальных учебных заведений (учебно–реабилитационных центров), учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования учащимися 1-4 классов;

проведение спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий по видам спорта г. Чернигова на открытом воздухе без зрителей.

Кроме того, на очередном заседании исполнительного комитета городского совета планируют рассмотреть вопрос о возобновление работы городского общественного транспорта в обычном режиме с 5 мая.

Напомним, ранее Минздрав предполагал, что Черновицкая область скоро выйдет из "красной" зоны карантина. Также стабильное улучшение эпидситуации фиксируется во Львовской области.