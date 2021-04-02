В столице во время локдауна не будут брать деньги за парковку
Парковка будет бесплатной до конца локдауна
Парковка будет бесплатной до конца локдауна
Плата за парковку автомобилей в Киеве будет отменена по 5 апреля. Парковка будет бесплатной до конца локдауна.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, который транслировался на Youtube, пишет RegioNews.
"С 5 апреля до окончания действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевтранссервис", - сказал он.
При этом он отметил, что эта мера приведет к потерям городского бюджета.
Ранее сообщалось, что в Киеве могут продлить жесткий карантин и после 16 апреля.
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд