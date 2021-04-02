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02 апреля 2021, 12:53 104

В столице во время локдауна не будут брать деньги за парковку

02 апреля 2021, 12:53 104
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Парковка будет бесплатной до конца локдауна
Парковка будет бесплатной до конца локдауна
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Плата за парковку автомобилей в Киеве будет отменена по 5 апреля. Парковка будет бесплатной до конца локдауна.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, который транслировался на Youtube, пишет RegioNews.

"С 5 апреля до окончания действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевтранссервис", - сказал он.

При этом он отметил, что эта мера приведет к потерям городского бюджета.

Ранее сообщалось, что в Киеве могут продлить жесткий карантин и после 16 апреля.

Украина Киев карантин парковка локдаун

 
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