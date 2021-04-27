На посту главы НОТУ Аласанию сменит Чернотицкий

Ранее он был гендиректором Сумской ОГТРК

Ранее он был гендиректором Сумской ОГТРК

Фото Укринформ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение принято во вторник, 27 апреля.

Чернотицкий избран председателем НОТУ сроком на четыре года на замену Зурабу Аласании, полномочия которого истекают 13 мая 2021 года.

В НСТУ Чернотицкий был гендиректором Сумской областной государственной телерадиокомпании (2015-2017 гг). До этого с 2010 до 2013 года работал главным редактором газеты "Сумы и сумчане".

Как сообщалось, 10 февраля Президент подписал закон, который устраняет коллизию с назначением наблюдательного совета "Суспильного". Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.