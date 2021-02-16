Витренко предложил Шмыгалю провести аудит "Нафтогаза" и уволить Коболева

Он назвал несколько причин для принятия такого решения

Он назвал несколько причин для принятия такого решения

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом говорится в письме Витренко Шмыгалю, что есть в распоряжении Lb.ua.

Так, по мнению Витренко, для кадровых изменений в "Нафтогазе" есть несколько причин: в частности, вроде бы "Нафтогаз" не выполнил показатель добычи газа в 2020 году, который был утвержден Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины и предусматривал наращивание до конца 2020 года добычи отечественного природного газа до 27,6 млрд м3.

Однако в июне 2019 года Наблюдательный совет компании утвердил бизнес-план Дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" на 2019-2023 годы, которым установил прогноз добычи природного газа для "Укргаздобычи" в объеме 15,0 млрд м3 в 2019 году и 14,9 млрд м3 в 2020 году.

Именно это, утверждает Витренко, и противоречит ожидаемым результатом деятельности компании в 2017-2020 годах в соответствии с Концепцией.

И.о.замминистра также утверждает, что компания планирует сокращать показатели добычи газа следующие 5 лет. Вроде прогнозируемые объемы добычи природного газа в 2025 году составят 9,9 млрд м3 до 12,5 млрд м3 по разным сценариям.

Кроме того, речь идет о нарушениях, которые Госаудитслужба выявила в деятельности "Нафтогаза" в 2018-2019 годах. Последние привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд.

Также Офис налогоплательщиков выявил нарушения в "Укртрансгазе", которые привели к занижению уплаченных АО "НАК"Нефтегаз Украины" дивидендов на сумму 35,2 млрд гривен.

Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК "Нефтегаз Украины", прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей", - говорится в письме.

В то же время предлагается провести аудит эффективности компании и всех предприятий Группы, учитывая значительное количество нарушений и необходимость всестороннего их исследования.

Ранее сообщалось, что голосов за Витренко даже меньше, чем на прошлом голосовании.

Напомним, стало известно, о чем будут говорить "слуги" на заседании фракции в понедельник. В повестке дня кадровые вопросы, подробностей которых у "Слуги народа" не разглашают.