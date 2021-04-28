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28 апреля 2021, 09:37 205

Кабмин внес в Раду представление о назначении министром энергетики Галущенка

28 апреля 2021, 09:37 205
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Голосование может состояться уже 29 апреля
Голосование может состояться уже 29 апреля
Фото из открытых источников
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Во вторник, 27 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль подал представление в парламент на назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики. 

Как пишет RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко в комментарии для агентства "РБК-Украина".

Теперь кандидатуру Германа Галущенко должны поддержать народные депутаты. Сначала пройдет голосование в профильном Комитете, а уже потом - в сессионном зале.

Известно, что парламент 29 апреля может собраться на еще одно внеочередное заседание. Там может быть рассмотрен кадровый вопрос, а именно о назначении Германа Галущенка на должность министра энергетики.

Раньше в "Слуге народа” рассказали, где сможет работать Витренко после Минэнерго.

Кабмин Верховная Рада Денис Шмыгаль парламент правительство

 
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