Кабмин внес в Раду представление о назначении министром энергетики Галущенка

Голосование может состояться уже 29 апреля

Голосование может состояться уже 29 апреля

Фото из открытых источников

Во вторник, 27 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль подал представление в парламент на назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко в комментарии для агентства "РБК-Украина".

Теперь кандидатуру Германа Галущенко должны поддержать народные депутаты. Сначала пройдет голосование в профильном Комитете, а уже потом - в сессионном зале.

Известно, что парламент 29 апреля может собраться на еще одно внеочередное заседание. Там может быть рассмотрен кадровый вопрос, а именно о назначении Германа Галущенка на должность министра энергетики.