Кабмин внес в Раду представление о назначении министром энергетики Галущенка
Голосование может состояться уже 29 апреля
Голосование может состояться уже 29 апреля
Во вторник, 27 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль подал представление в парламент на назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики.
Как пишет RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко в комментарии для агентства "РБК-Украина".
Теперь кандидатуру Германа Галущенко должны поддержать народные депутаты. Сначала пройдет голосование в профильном Комитете, а уже потом - в сессионном зале.
Известно, что парламент 29 апреля может собраться на еще одно внеочередное заседание. Там может быть рассмотрен кадровый вопрос, а именно о назначении Германа Галущенка на должность министра энергетики.
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