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28 апреля 2021, 08:50 55

Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала Аксенова нардепом

28 апреля 2021, 08:50 55
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Он победил на довыборах по округу №50
Он победил на довыборах по округу №50
Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Аксенова, победившего на довыборах в парламент по округу №50, народным депутатом.

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на постановление ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия постановляет: Зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 50: Аксенов Андрей Анатольевич", - говорится в сообщении.

Известно, что Андрей Аксенов, который был городским головой Доброполья Донецкой области, 21 апреля досрочно сложил свои полномочия. В горсовете сообщили, что временным исполняющим обязанности мэра города будет секретарь городского совета Виталий Шевченко.

Напомним, Андрей Аксенов победил на выборах в Раду в Донецкой области.

Впоследствии ЦИК приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в Донецкой области.

Как заявил спикер Рады Руслан Стефанчук, лицо с двойным гражданством не может быть нардепом.

16 апреля Рада не смогла направить запрос о гражданстве победителя довыборов Аксенова.

выборы Донбасс Украина ЦИК Андрей Аксенов

 
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