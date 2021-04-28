Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала Аксенова нардепом
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Аксенова, победившего на довыборах в парламент по округу №50, народным депутатом.
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на постановление ЦИК.
"Центральная избирательная комиссия постановляет: Зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 50: Аксенов Андрей Анатольевич", - говорится в сообщении.
Известно, что Андрей Аксенов, который был городским головой Доброполья Донецкой области, 21 апреля досрочно сложил свои полномочия. В горсовете сообщили, что временным исполняющим обязанности мэра города будет секретарь городского совета Виталий Шевченко.
Напомним, Андрей Аксенов победил на выборах в Раду в Донецкой области.
Впоследствии ЦИК приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в Донецкой области.
Как заявил спикер Рады Руслан Стефанчук, лицо с двойным гражданством не может быть нардепом.