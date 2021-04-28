Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Аксьонова нардепом

Він переміг на довиборах по округу №50

Він переміг на довиборах по округу №50

Фото з відкритих джерел

Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у парламент по округу №50, народним депутатом.

Про це інформує RegioNews з посиланням на постанову ЦВК.

"Центральна виборча комісія постановляє: Зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50: Аксьонов Андрій Анатолійович", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Андрій Аксьонов, який був міським головою Добропілля Донецької області, 21 квітня достроково склав свої повноваження. У міськраді повідомили, що тимчасовим виконувачем обов’язки мера міста буде секретар міської ради Віталій Шевченко.

Нагадаємо, Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині.

Згодом ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування на виборах в Раду на Донеччині.

Як заявив спікер Ради Руслан Стефанчук, особа з подвійним громадянством не може бути нардепом.

16 квітня Рада не змогла направити запит щодо громадянства переможця довиборів Аксьонова.