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28 квітня 2021, 08:50 62

Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Аксьонова нардепом

28 квітня 2021, 08:50 62
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Він переміг на довиборах по округу №50
Він переміг на довиборах по округу №50
Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у парламент по округу №50, народним депутатом.

Про це інформує RegioNews з посиланням на постанову ЦВК.

"Центральна виборча комісія постановляє: Зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50: Аксьонов Андрій Анатолійович", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Андрій Аксьонов, який був міським головою Добропілля Донецької області, 21 квітня достроково склав свої повноваження. У міськраді повідомили, що тимчасовим виконувачем обов’язки мера міста буде секретар міської ради Віталій Шевченко.

Нагадаємо, Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині.

Згодом ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування на виборах в Раду на Донеччині.

Як заявив спікер Ради Руслан Стефанчук, особа з подвійним громадянством не може бути нардепом.

16 квітня Рада не змогла направити запит щодо громадянства переможця довиборів Аксьонова.

вибори Донбас Україна ЦВК Андрій Аксьонов

 
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