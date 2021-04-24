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24 апреля 2021, 11:13 94

Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заблокировали на YouTube

24 апреля 2021, 11:13 94
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Это произошло по требованию государственных органов власти
Это произошло по требованию государственных органов власти
Фото из открытых источников
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YouTube утром 24 апреля заблокировал каналы Виктора Медведчука.

Об этом пишет RegioNews.

При переходе на страницы ZIk, 112 и NewsOne сообщается, что каналы не доступны для просмотра на территории Украины.

Отмечается, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

5 февраля Украина направила в YouTube обращение о блокировке каналов "112", NewsOne и ZIK.

9 марта Зеленский заявил, что хочет пожизненно заблокировать YouTube телеканалы Медведчука.

Украина власть телеканал Виктор Медведчук блокировка

 
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