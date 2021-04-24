Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заблокировали на YouTube
Это произошло по требованию государственных органов власти
Это произошло по требованию государственных органов власти
YouTube утром 24 апреля заблокировал каналы Виктора Медведчука.
Об этом пишет RegioNews.
При переходе на страницы ZIk, 112 и NewsOne сообщается, что каналы не доступны для просмотра на территории Украины.
Отмечается, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".
Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
5 февраля Украина направила в YouTube обращение о блокировке каналов "112", NewsOne и ZIK.
9 марта Зеленский заявил, что хочет пожизненно заблокировать YouTube телеканалы Медведчука.
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