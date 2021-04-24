Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заблокировали на YouTube

Это произошло по требованию государственных органов власти

Это произошло по требованию государственных органов власти

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews.

При переходе на страницы ZIk, 112 и NewsOne сообщается, что каналы не доступны для просмотра на территории Украины.

Отмечается, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

5 февраля Украина направила в YouTube обращение о блокировке каналов "112", NewsOne и ZIK.

9 марта Зеленский заявил, что хочет пожизненно заблокировать YouTube телеканалы Медведчука.