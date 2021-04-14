Фигурантов списка "топ-10 контрабандистов" могут лишить украинского гражданства – СМИ

Они, кроме украинского, также имеют гражданства других стран

Они, кроме украинского, также имеют гражданства других стран

Фото из открытых источников

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Лишить гражданства Украины могут Вадима Альперина из Одессы, а также Александра Еримичука из Черновцов. Относительно них по решению СНБО Указом Президента введены персональные санкции. Основанием для введения санкций стала информация, предоставленная Службой безопасности Украины.

По информации источника, Альперин имеет гражданство Израиля, Еримийчук - гражданство Румынии.

Также бизнесмена Араика Амирхоняна, которого СМИ прозвали "тендерным троллем", якобы планируют лишить гражданства и выдворить за пределы страны. Его нет в упомянутом санкционном списке, но который является фигурантом расследований Службы безопасности Украины относительно присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах и относительно действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений.

Как сообщалось ранее, 2 апреля ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды. Президент анонсировал законодательные изменения относительно таможенного декларирования.

В тот же день стали известны имена топ-10 контрабандистов, против которых СНБО сегодня ввела санкции. Также санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.