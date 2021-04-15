Донбасс и санкции против контрабандистов: Зеленский подвел итоги заседания СНБО

На заседании решили ввести санкции против 12 человек, список пока неизвестен

На заседании решили ввести санкции против 12 человек, список пока неизвестен

Фото: из открытых источников

Сегодня, 15 апреля во время заседания Совета национальной безопасности и обороны обсуждались события на Донбассе и новые санкции против контрабандистов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Глава государства сказал, что эскалация ситуации на востоке Украины была приоритетным вопросом на заседании. По его словам, ситуация на Донбассе контролируется, однако не уточнил, к каким именно решениям пришли участники заседания.

Вопрос Донбасса рассматривали тайно, детали я не могу вам рассказать. Ситуация в Донбассе сегодня контролируется. Действительно есть вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова, это самое главное", - заявил Зеленский.

Зеленский также анонсировал новые санкции против лиц, причастных к контрабанде. Он сообщил, что сегодня СНБО принял новый пакет санкций против контрабандистов.

Персональные санкции. СНБО будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Применяются санкции относительно 12 человек. И это тоже не финал", - сказал Зеленский.

Кто именно попал в санкционный список СНБО, пока неизвестно. Зеленский лишь сказал, что отдельные фигуранты нового санкционного списка имеют по несколько гражданств.

Видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств. Некоторые имеют даже три гражданства. С этим мы быстро разберемся", - отметил он.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что хотят решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем. Сейчас на Донбассе Россия наращивает войска.

Также СНБО хочет запретить чиновникам иметь двойное гражданство. Спецпроверки граждан, которые имели еще одно гражданство, и претендующих на государственные должности, будут более щепетильны.

2 апреля решением СНБО ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды. Президент анонсировал законодательные изменения относительно таможенного декларирования.

3 апреля от работы отстранили более 100 таможенников после заседания СНБО. Среди отстраненных около 20 человек - руководители таможен и таможенных постов.